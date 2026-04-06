Polis kaçakçılığa izin vermiyor: 8 milyon boş makaron ele geçirildi
İstanbul'a kaçak sigara sevkiyatı yapan tır, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince yakalandı. Tırdan 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron çıkarken sürücü gözaltına alındı.
İstanbul’a kaçak sigara sevkiyatı yapan tır, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde polis ekiplerince yakalandı. Tırdan 8 milyon gümrük kaçağı boş makaron çıkarken sürücü gözaltına alındı.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü İstanbul’a yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine A. B. (37) isimli şahsın kullandığı tırı, Hendek ilçesi Anadolu Otoyolunda durdurdu. Yapılan aramada, 8 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.