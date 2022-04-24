Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi

Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı kafasına bir cisim atarak şehit eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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  • 24.04.2022 15:00
  • Güncelleme: 24.04.2022 16:20
Polis memurunu kafasına cisim atarak şehit eden zanlı adliyeye sevk edildi
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Fatih’te polis memuru Zafer Mat’ı kafasına bir cisim atarak şehit eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak’ta gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat’a doğru bir cisim atıldı. Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat merdivenlerden yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Görevi başındaki Mat’ı kafasına cisim atması sonucu şehit eden zanlı Burhan B. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

Zanlı Burhan B’nin hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olmak üzere 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

SHA Editör
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