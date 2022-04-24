Polis memurunun kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklandı

Fatih'te polis memuru Zafer Mat'ı kafasına bir cisim atarak şehit eden şüpheli Burhan B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • 24.04.2022 23:45
  • Güncelleme: 25.04.2022 10:16
Polis memurunun kafasına cisim atarak şehit eden zanlı tutuklandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Fatih’te polis memuru Zafer Mat’ı kafasına bir cisim atarak şehit eden şüpheli Burhan B., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak’ta gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat’a doğru bir cisim atıldı. Atılan cismin başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat merdivenlerden yere düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Öte yandan, polisi şehit eden zanlı Burhan B.’nin hırsızlık, cinsel istismar, kasten yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olmak üzere 16 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli Burhan B. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

SHA Editör
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