Polis Meslek Yüksekokulu 1.'si Kapaklı'nın gururu oldu
Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu 1.'si oldu.
Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu 1.’si oldu.
Tekirdağ Kapaklı ilçesi Kapaklı Anadolu Lisesi (KAL) mezunu Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi oldu.
Gölbaşı Polis Akademisi’nde gerçekleşen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dereceye giren mezunlara diplomalarını verdi. Derece yapan mezunlar arasında Polis Meslek Yüksekokulu dönem birincisi Kapaklı Anadolu Lisesi mezunu Murat Dilek oldu. Murat Dilek diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinden aldı.
“Meslek hayatında üstün başarılar diliyorum”
Murat Dilek’i gösterdiği başarıdan dolayı tebrik eden Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, “Kapaklı Anadolu Lisesi (KAL) mezunu öğrencimiz Murat Dilek, Polis Meslek Yüksekokulu dönem 1.’si olmuştur. Öğrencimize ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Öğrencimizi kutluyor, meslek hayatında üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.