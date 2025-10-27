Polis noktasından geçerken alkolün etkisiyle yere düştü, yakayı ele verdi

Edirne’de uygulama noktasından geçerken alkolün etkisiyle dengesini kaybedip yere düşen motosiklet sürücüsünün 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, Edirne 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle yaya geçidinden geçemeye sürücü E.Z., polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaya geldiğinde dengesini kaybederek yol ortasında düştü. Polis ekipleri sürücüye yardım ederek yerden kaldırdı. Yapılan alkolmetre ölçümünde E.Z.’nin 1.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletin plakasının ve kaydının bulunmadığı öğrenildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, yaklaşık 21 bin 700 TL para cezası uygulandı. Ayrıca kayıtsız ve plakasız motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

E.Z., işlemlerinin ardından karakola götürüldü.