Polis operasyonunda 18 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele dahilinde yapılan operasyonda 18 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu dahilinde Ayvalık ilçesinde 3 araca yönelik yapılan operasyonda Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların üstlerinde yapılan aramada suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen toplam 14 bin 610 Türk Lirası ve 100 euro paraya el konuldu. 3 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çektirildi. Olayla ilgili 3 organizatör şahıs gözaltına alındı ve haklarındaki adli tahkikata devam ediliyor.