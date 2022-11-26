Polis şehirde suça geçit vermiyor

Sakarya’da mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması için denetimlere ara vermeden devam eden polis ve bekçi ekiplerince aranması bulunan 2 şahıs yakalandı.

Sakarya’da mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik; parklar, bahçeler ve okul çevrelerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ve Yunus Timleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile çarşı ve mahalle Bekçilerince denetimler sürüyor. Bu çerçevede yapılan denetim ve kontrollerde aranması olan 2 şahıs yakalandı. Vatandaşların huzur ve güveni için okul çevreleri, umuma açık park ve bahçeler ile metruk binalara yönelik ekiplerin uygulamalarının hız kesmeden süreceği belirtildi.