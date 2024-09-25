Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de polis tarafından yakalandı

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeninin sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince polis harekete geçti. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi.

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de polis tarafından yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeninin sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince polis harekete geçti. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.

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Şüpheli şahıs, Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli şahıs, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan 25 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi.