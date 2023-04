Polis Teşkilatının 178. kuruluş yılı kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bandırma’da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Av. Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Bandırma Şube Başkanı Selahattin Eren, siyasi partiler, polisler ve gaziler katıldı.

Tören İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği ile birlikte çelenk sunumunu gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, “Tanıdığımız tanımadığımız her bir canın acısıyla uyandığımız 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahında, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa ve Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yağmurda, karda, bayramda yol kenarında bekleyen evlat "Polis çağırın" dendiğinde koşup giden baba, Yardım isteyen Evden her çıktığında, ailesine açtığı her telefonda helallik alan eş, bugün 178 yaşında. Kadının yanında olan anne, Türk polis teşkilatı tarihi boyunca, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olmuş, gücünü yasalardan, desteğini yüce Türk milletinden almıştır. Görevini; temel hak ve özgürlüklere saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı hukukun üstünlüğünü ilke edinerek yerine getirmektedir. Türk Polis Teşkilatı kendisine verilen görevini, çağın getirdiği yenilikler başta olmak üzere, her türlü bilgi ve teknolojiden yararlanarak profesyonelce sunmayı hedeflemiştir. Suç ve suçluyla mücadelemizde cansiperane bir şekilde görev yapan Türk polisi bundan sonra da aynı kararlılıkla görevine devam edecektir Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluk dileklerimle; 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 178. yılını tebrik ediyorum” dedi.

Bandırma Cumhuriyet Meydan’ında yapılan resmi program öncesi polis araçları şehir merkezinde sirenleri çalarak tur attılar ve akabinde meydanda yerlerini aldılar. Meraklı vatandaşlar polis araçlarını yakından görme fırsatı buldu.