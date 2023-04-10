Polis teşkilatının kuruluşunun 178. yıldönümü törenle kutlandı
Sakarya'da Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yılı ve Polis Haftası münasebetiyle Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi, şehitler için mevlit okutuldu.
Sakarya’da Türk Polis Teşkilatının 178’inci kuruluş yılı ve Polis Haftası münasebetiyle Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi, şehitler için mevlit okutuldu.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Programa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şube müdürleri ve emniyet personelleri katıldı. Program, Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii’nde şehitler için mevlit okutulması ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla devam etti. Polis Haftası, hafta boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.