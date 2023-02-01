Polis üç kişiyi durdurdu, üçünden de bıçak çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde devriye gezen polis ekipleri şüpheli 3 kişiyi durdurdu. Her birinin üzerinden bıçak çıkan şahıslarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi üzerinde görev yapan Keşan İlçe Emniyetine bağlı devriye ekipleri İspat Cami Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. T.Ç. ve S.G. isimli kişilerin üst aramasında 2 adet bıçak ve 12 adet uyuşturucu olabileceği düşünülen hap ele geçirildi. Devriye ekiplerinin bir başka çalışmasında ise bu kez Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde şüpheli bir başka kişi durduruldu. A.D. isimli şüphelinin üst aramasında da bir bıçak ve 5 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçildi. 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.