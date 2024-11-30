Polis verdiği kimlik sahte çıktı, 34 yıl hapis cezasından dolayı gözaltına alındı

Bursa’da çeşitli suçlardan 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polise sahte kimlik verdi. Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şüphelinin 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı olduğu ortaya çıktı.

Bursa Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik çalışmalar devam ederken, devriye atan ekipler, şüpheli gördüğü Batuhan K.’ye (24) kimlik sorgusu yaptı. Şüphenin verdiği kimlikten şüphelenen polis, parmak izi için gittiği karakolda, kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan sorgu sonrası 41 suç kaydı bulunan Batuhan K.’nin 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Burada ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.