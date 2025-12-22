Polis zamanla yarıştı, silahlı hesaplaşma son anda önledi: 4 tutuklama

Sakarya’da bir birlerini tehdit ederek hakaret eden ve silahlı olay çıkaracakları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde Erenler ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda birbirlerini tehdit ederek, hakarette bulunan iki ayrı grubun Erenler İlçesinde buluşarak silahlı olay çıkaracakları bilgisi üzerine Organize Suçlar Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışmalarda grupların buluşma noktasına giden ekipler, bölgeye gelen Y. Y. T (21), A. A. (22), R.T.B. (23) ve M.Y. (21) isimli şahısların bulunduğu araca müdahale etti. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 12 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipler, silahlı kavgayı önleyerek oluşabilecek muhtemel facianın önüne geçti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.