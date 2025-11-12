Polise ASELSAN telsiz eğitimi verildi
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü personeline, KETUM-Telsiz Sistemleri Yenileme Projesi kapsamında kullanıma alınan Aselsan DMR-Oto-El Telsizleriyle ilgili eğitim verildi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Kullanıcı Eğitimi" kapsamında toplamda 240 personel hizmet içi eğitime katıldı. Eğitimde, telsizlerin teknik özellikleri, kullanım esasları ve sistemin verimli çalışmasına yönelik bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitimin sonunda katılımcılara telsiz sisteminin uygulamalı kullanımı gösterilerek personelin yeni sistemlere adaptasyonu sağlandı.