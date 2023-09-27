Polise ateş eden 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstlerinde silah bulunan 2 şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada polise ateş eden şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Polise ateş eden 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üstlerinde silah bulunan 2 şahıs, polisi görünce kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada polise ateş eden şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde üstlerinde silah bulunan 2 şahıs, polisi görünce panikleyerek kaçmaya başladı. Şahıslardan biri yaya, diğeri ise otomobille kaçarak polislere ateş açtı. Polisin "dur" ihtarına uymayan şahıslar yaşanan kovalamaca neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Çok sayıda polis olay yerine intikal ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.