Polise yakalanan şahsın üzerinden 30 fişek uyuşturucu madde çıktı

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, elinde poşetle yakaladığı bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele para ele geçirdi.

Polise yakalanan şahsın üzerinden 30 fişek uyuşturucu madde çıktı
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Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, elinde poşetle yakaladığı bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele para ele geçirdi.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Bey Arka Sokak üzerinde devriyeye çıkan polis ekibi, elinde poşetle gezen, şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsı yakaladı. İ.C. (27) isimli şahsın elindeki poşetin içinden 30 fişek uyuşturucu madde (eroin) çıktı. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda bin 380 lira nakit para ele geçirildi.

Kelepçe vurularak polis arabasına konulan şahıs, karakola götürüldü. İ.C. hakkında adli işlem başlatıldı.