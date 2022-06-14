Polise yumruk atan Saliha Aydemir, HDP Genel Merkezi önünde protesto edildi

Şehit aileleri ve gaziler, İstanbul Kadıköy'de gösteri esnasında polise yumruk atan HDP milletvekili Saliha Aydemir'i protesto etmek için HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

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  • 14.06.2022 15:12
  • Güncelleme: 14.06.2022 16:43
Polise yumruk atan Saliha Aydemir, HDP Genel Merkezi önünde protesto edildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de düzenlenen bir yürüyüşte polis memuruna yumruk atan HDP milletvekili Saliha Aydemir, şehit aileleri ve gazileri tarafından HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılarak protesto edildi. Protestoya Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği üyeleri de katıldı.

Ankara’da bulunan HDP Genel Merkezi önünde açıklamada bulunan şehit yakınları ve gaziler şu ifadelere yer verdi:

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“İki gün önce daha şehitlerimizin cenazeleri toprağa verilmemişken bebek katili Öcalan’ın cezaevi şartlarını bahane ederek tacizci tecavüzcü insanlıktan nasiplenmemiş terörist Duran Kalkan’ın talimatı ile Gemlik’e yürümek isteyen bir gurup haine destek veren HDP milletvekili vampir Saliha Aydemir haddini ve maksadını aşarak huzurumuzun ve güvenimizin teminatı polisimize tokat atarak küstahlık etmiştir.

Biz şehit aileleri ve gaziler olarak polisimize tokat atan Saliha Aydemir nezdinde bütün HDP’lileri kınamak, lanetlemek, tepkimizi ifade etmek polisimize sahip çıkmak üzere buradayız. Bu vesileler ile bu tokadı atan daha öncede Van’da polisimizin kolunu ısıran vampir Saliha olmak üzere tüm HDP’lileri lanetliyoruz.”

İHA

SHA Editör
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