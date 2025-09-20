Polisi gören firari, çimlere yatıp ölü taklidi yaptı

Bursa'da çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerini görünce çimlere yatıp ölü taklidi yaptı. Ancak bu numarası da işe yaramadı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki S.A.’nın 14 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Uzun süredir aranan şahsı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli takibi sonucu firari şahıs Vakıf Mahallesi’nde görüldü.

Polisi fark eden S.A., yakalanmamak için aniden çimlerin üzerine uzanıp hareketsiz kaldı. Ölü taklidi yapan şahsın bu planı ise başarısız oldu. Polis ekipleri kısa sürede çevreyi kontrol altına alarak şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.