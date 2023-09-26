Polisi sürükleyen sanığın yargılanması sürüyor

Kocaeli’de yaklaşık 2 yıl önce uygulama noktasından otomobiliyle kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polis memurunu metrelerce sürükleyerek yaralayan Bülent Sadıkoğlu’nun yargılanmasına devam edildi.

14 Ekim 2021’de Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin trafik uygulaması sırasında aşırı hız sebebiyle radara takılan 06 CHP 50 plakalı otomobil durduruldu. Polis memuru B.Y., uygulamadan araç sorgusu yaptığı esnada aracın hacizli ve yakalaması olduğunu fark etti. İşlem yapmak için aracı bağlaması gerektiğini ifade eden polis memuru neye uğradığını şaşırdı. Otomobil sürücüsü kaçmak için aracı hareket ettirdi. Bu sırada polis memuru B.Y., aracı durdurmak isterken yaklaşık 30 metre sürüklenerek yaralandı. Polis memurunun vücudunda kırıklar oluştu.

Kaçan sürücünün ise CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Sadıkoğlu tutuklandı. Yaklaşık 3 ay cezaevinde tutuklu bulunan Bülent Sadıkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşma ertelendi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık ise davaya katılmadı. Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

"Aracın yakalaması olduğunu söylediğimde meclis kartını göstererek ’Bırak gideyim’ dedi"

Polis memuru B.Y. önceki duruşmada verdiği ifadesinde, "O gün radar uygulaması yapıyorduk. Radar ekipleri telsizden 06 CHP 50 plakalı aracın şehir içinde aşırı hız yaptığını ve cezalandırılması için durdurulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine usulüne uygun şekilde aracı durdurdum. Aracın sorgusunu yaparken otomobilin yakalaması olduğunu fark ettim. ’Beyefendi aracınız yakalaması var, bilginiz var mı?’ diye sordum. Kendisi de camın ön kısmında bulunan meclis kartını göstererek ’Bilgim var, bırak gideyim’ dedi. İşlem yapmak için aracı bağlamam gerektiğini söyledim. Tabletten sanığa aracın yakalaması olduğunu söylediğim ve aracı bağlamam gerektiğini gösterdiğim esnada sanık aracı hareket ettirdi" diye konuştu.

"Ekonomik çıkmazın içindeydim, borcum vardı"

Bülent Sadıkoğlu ise bir önceki duruşmada yaptığı savunmasında olayı anlatarak, "Aracımla seyir halindeyken görevli polis memuru beni durdurdu. Kimliğimi istedi, benden istediği belgeleri kendisine verdim. Polis memuru bana aracın yakalaması olduğunu söyledi. Ekonomik çıkmazın içindeydim, borcum vardı. Aynı zamanda şeker hastasıyım, şekerim yükseldi ve panikledim. Her şey o an gerçekleşti. O sırada polis memurunun kafası aracın içerisinde değildi. Bir anda gaza bastım, polis memuru eliyle araca tutundu, sürüklenmesi bu sebeple oldu. Pişmanım, böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim. Müştekiden de özür diliyorum. Normal de sakin bir yaşantım var" şeklinde konuştu.