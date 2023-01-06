Polisin 'dur' ihtarına uymayan FETÖ'cüler yakayı ele verdi, 5 FETÖ'cü yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde haklarında FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olma suçundan mahkûmiyet kararı olan 5 kişinin bulunduğu araç, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin araçla kaçan kişileri yakalamak için başlattığı amansız takip ekiplerin açtığı ateş sonucu son buldu.

Haklarında kesinleşen mahkûmiyet kararı olan FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının yasadışı yollardan yurtdışına kaçacağı istihbaratına ulaşan emniyet güçleri ilçenin kırsal kesiminde bulunan Başağıl-Çöpköy yolu üzerinde kurdukları kontrol noktasında örgüt mensuplarının geçişini beklemeye başladı. Örgüt mensuplarının içerisinde olduğu bilinen 34 FSH 758 plakalı aracı durdurmak isteyen güven timleri, aracın ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmasıyla amansız takibe başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca polis ekiplerinin açtığı ateş sonucunda, ateşlenen mermiler araca ve bir örgüt mensubuna isabet etti. Polis ekiplerinin aracı durdurmak için açtığı ateş sonucu ağır yaralanan S.T. isimli şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan polis memurluğundan ihraç edildiği ve ilk derece mahkemesince mahkûmiyet kararı bulunduğu, istinaf sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Araçta bulunan diğer şahıslardan Ö.Y.’nin FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan komiserlikten ihraç edildiği ve ilk derece mahkemesince mahkûmiyet kararı bulunduğu, istinaf sürecinin devam ettiği, B.G. isimli şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kamuda uzman yardımcısı olarak çalışırken ihraç edildiği ve ilk derece mahkemesince mahkûmiyet kararı bulunduğu, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğu, M.A.A. isimli şahsın FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararı bulunduğu, istinaf sürecinin devam ettiği, Ö.Y.’nin FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olduğu, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan polis memurluğundan ihraç edildiği, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararı bulunduğu, istinaf sürecinin devam ettiği ve 3 adet arama kararının olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY mensubu şahısların bulunduğu aracı kullanan şoför S.S.Ö.’nün göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyet güçleri S.S.Ö.’nün FETÖ/PDY Terör Örgütü ile ilişkisinin olup olmadığını araştırırken, şahısların yasadışı yollardan yurtdışına kaçmasına yardım edecek kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için soruşturmayı derinleştirdi. Polisin aracı durdurmak için açtığı ateş sonucu ağır yaralanan S.T. ise, tedavisinin yapılması için Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.