Polisin 'Şok' uygulamasında 91 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan "Şok" uygulamasında "Dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 3 şahıs kovalamaca neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta 91 şişe kaçak alkol de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akşam saatlerinde "Şok" trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada "Dur" ihtarına uymayan bir araç kovalama neticesinde İzmit’te güvenli bir şekilde durduruldu. Araç içinde buluna 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 91 şişe çeşitli markalarda bandrolü bulunmayan kaçak alkol, 2 farklı markada parfüm ve kaçak olduğu değerlendirilen 2 akıllı telefon ele geçirildi.