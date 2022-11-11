Polisin baskın yaptığı evden mini cephanelik çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin baskın yaptığı evden adet mini bir cephanelik yakalandı. Silahlar ve yüzce merminin ele geçirildiği aramalarda, evinde uyuşturucu da çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi’ndeki bir eve baskın yaptı. Alınan karar doğrultusunda H.K. isimli bir şahsın evinde yapılan aramalarda 3 adet 9 mm tabanca, 4 adet şarjör, 229 adet çeşitli çaplarda mermi ile yaklaşık 150 gr. esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Baskında yakalanan H.K. gözaltına alınarak hakkında tahkikat başlatıldı.