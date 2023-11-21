Polisin dur ihtarına uymayan otomobil kovalamacası dron ile görüntülendi
Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan otomobili kovalama anı saniye saniye dron ile havadan görüntülendi.
Edirne’de polisin dur ihtarına uymayan otomobili kovalama anı saniye saniye dron ile havadan görüntülendi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Polisin dur ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından hızlıca kaçmaya başladı. Uygulama noktasında bulunan motosikletli Yunus timleri aracı yakalamak için hızlıca peşinden gitti. Kaçan araç ile Yunus timlerinin kovalamacası dron ile saniye saniye havadan görüntülendi.
Kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücü hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.