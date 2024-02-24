Polisin durdurduğu 3 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı uygulamalarda, 3 kişinin üst aramasında toplamda 6,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin durdurduğu 3 şüpheliden uyuşturucu madde ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı uygulamalarda, 3 kişinin üst aramasında toplamda 6,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı tarif ve saatlerde gerçekleştirdiği uygulamalarda, şüphe üzerine Ö.K, Ü.G. ve Ü.K. durduruldu.

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Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; Ö.K.’nin üzerinde 1,61 gram, Ü.G.’nin üzerinde 2,97 gram, Ü.K.’nin üzerinde de 1,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.