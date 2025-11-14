Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis, park halindeki araçta ve araçtaki bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Kavak Caddesi ile Alaaddin Önen Caddesi’nin kesiştiği noktada bekleme yapan araçta ve araçtaki M.S., M.G. ve A.M.A.’yı kontrol etti. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 64 mermi, 7 sentetik ecza ve uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat, şüpheli A.M.A.’nın üzerinde ise 1,52 gr uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.