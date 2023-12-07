Polisin durdurduğu otomobil uyuşturucu deposu çıktı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan araçta bin adet sentetik hap ele geçirdi.

Polisin durdurduğu otomobil uyuşturucu deposu çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan araçta bin adet sentetik hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri analiz çalışmaları neticesi Balıkesir’e giriş yapmakta olan bir araca yönelik yapılan operasyonda; piyasaya sürülmek üzere getirildiği anlaşılan bin 6 adet sentetik hap, 1,19 gram Skunk ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor.