Polisin gece mesaisi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gece saatlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan denetim faaliyetlerinde çevirdikleri araçlarda ehliyet-ruhsat soran ekipler, genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması da yaptı. Uygulamalarda yaklaşık 35 araç kontrol edildi. Saat Kulesi mevkiinde çevirme yapan güvenlik güçleri, eksikleri bulunan araçlara cezai işlem uyguladı. Yapılan uygulamalarda; araç sürücülerine muhtemel bir kazayı önlemek için hız yapmama konusunda ve emniyet kemerlerini takma konusunda uyarılarda da bulunuldu.

Daha güvenli bir trafik ve asayiş ortamı oluşturmaya yönelik bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğine işaret edildi.