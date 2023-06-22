Polisin huzur uygulamasında kediyle imtihanı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü şüpheli şahıslara yönelik ’Huzur İnegöl’ uygulaması gerçekleştirdi. 150 polisin görev aldığı uygulamada aranan şahıslar da yakalandı. Uygulama yapan ekipler ise durdurulan aracın motor kısmına giren kediyi çıkarmak için yoğun uğraş verdiler.

Ekipler, Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Kavşağı, Mimar Sinan Bulvarı, Alanyurt yolu, İnegöl Caddesi olmak üzere şehrin önemli noktalarında araç ve şüpheli şahısları incelediler. Uygulama çerçevesinde kafeler ve alkollü mekanlar da denetlendi. Uygulama noktalarında araçlar didik didik aranırken, sürücü ve şahısların GBT sorgulaması yapıldı. Ekiplerden kaçmaya çalışan şahıslar da kovalamaca sonucu yakalandılar.

Polisle kediyle sınavı

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yapan ekipler ise durdurulan aracın motor kısmına giren kediyi çıkarmak için yoğun uğraş verdiler. Ekipler, 16 AZD 036 plakalı otomobili durdurdular. Sürücünün sorgulaması yapıldığı sırada uygulama noktasından geçen bir kedi aracın altından motor kısmına girdi. Ekipler, kaputu açıp kediyi çıkarmak için yoğun uğraş verdiler. 10 dakika süren çalışma sonucu kedi motor kısmından çıkarak kaçtı.

Alkollü sürücüye ceza

Uygulamada durdurulan 16 CKC 93 plakalı otomobilin sürücüsü Kamil G.’nin (34) 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlen uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

2 saat süren uygulama sonucunda 20 umuma açık mekan kontrol edildi. 873 şahsın GBT’si sorgulandı, 175 araç incelendi. 18 araca toplam 101 bin 269 TL cezai işlem uygulandı. 1 aranan şahıs ise gözaltına alındı.