Polisin şüphe üzerine durdurduğu şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 4 kişinin üzerinde 135.4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 4 kişinin üzerinde 135.4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri S.Ö., F.S., İ.G. ve N.G. isimli şahısları durdurdu. Yapılan aramalarda şahısların üzerlerinde 135,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.