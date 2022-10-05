Polisin sürücü ile imtihanı kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada şüphelenilen 16 KJF 33 plakalı otomobil, durduruldu. Sürücü Mehmet A.’nın (57) evrakları kontrol edildi. O sırada sürücü eşini acil servise götüreceğini söyleyince, polis ekipleri işlemleri hızlı bir şekilde yaptı. Yapılan denetimde sürücünün ehliyetinin yanında olmadığı, aracın ise muayenesinin olmadığı ortaya çıktı. İşinin acele olduğunu evrakları daha sonra evden getireceğini iddia eden sürücü, polis ekiplerine bağırarak konuşmaya başladı. Sürücü Mehmet A., "Sanki teröristiz. Bana o muameleyi yapıyorsunuz. Polis ol ne olursan ol. Ben göstereceğim size. Şikayet edeceğim. Ben de devlet memurluğu yaptım." dedi.

Polise İşini Öğretmeye Kalktı

Polis ekiplerine yüksek sesle konuşmaya devam eden sürücü Mehmet A., "Gidersem de arkadan plakama cezayı yazarsın." diyerek polis ekiplerine görevlerini öğretmeye çalıştı. Sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 427 TL cezai işlem uygulandı ve 7 gün için muameye yaptırması için süre verildi.