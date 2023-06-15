Polisin uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy’de M.A.’nın tek katlı evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 3 saksı içerisinde 50 kök kenevir, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve 68 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda, G.K. yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 255 gram esrar ele geçirilirken, G.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ö. gözaltına alındı. Polisin uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarda ise üzerinde kağıt ile folyoya sarılı uyuşturucu ele geçirilen E.D. ve S.T. gözaltına alındı.