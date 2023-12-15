Polisiye oyun '39 Buçuk Basamak' seyircilerle buluşuyor

Ünlü casusluk romanı 39 Basamak’tan Tiyatroadam tarafından sahneye uyarlanan "39 Buçuk Basamak", İstanbul, Ankara ve Bolu’da seyirciyle buluşuyor.

İskoç yazar John Buchan’ın 1915 yılında kaleme aldığı casusluk romanı 39 Basamak’tan Tiyatroadam tarafından sahneye uyarlanan "39 Buçuk Basamak", seyirciyle buluşuyor. 1935 yılında Alfred Hitchcock tarafından sinema filmi de çekilen oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Oğuz Utku Güneş tarafından yönetilen, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Murat Akkoyunlu ve Pelin Abay’ın rol aldığı oyun, 20 Aralık’ta Kozzy Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Sahnesi’nde, 14 Ocak’ta Fişekhane Sahnesi’nde ve 25 Ocak’ta ise Moda Sahnesi’nde İstanbul seyircisinin karşısına çıkacak. Oyun, 30 Ocak’ta Ankara MEB Şura Salonu ve 20 Şubat’ta ise Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde perde açacak.

Oyun hakkında

Erken Cumhuriyet yılları, İstanbul. Çiçeği burnunda İskoç yazar John Buchan, kaleme alacağı serüven romanını çalışmak üzere Pera Palas Oteli’ne yerleşir. Fakat bir bayram gecesi katıldığı Feshane şenliklerinde cinai bir vakanın baş zanlısına dönüşeceğinden, zaptiyeler, casuslar ve jurnalciler tarafından kovalanacağından bihaberdir. Ulusal insan avının ana hedefi haline gelen John, kılık değiştirerek Haydarpaşa’dan hareket eden Anadolu Ekspresi’ne atlar ve kendini aklayabilmek için ’Dünyanın Ortasına’ doğru yola çıkar.