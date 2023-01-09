Polisler, çocuklarla futbol sahasında buluştu

Tekirdağ’da, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde polisler ve çocuklar birlikte antrenman yaptı.

Daha önce çeşitli programlarda çocuklarla buluşan polis ekipleri, bu sefer de futbol sahasında çocuklarla bir araya geldi. ÇOGEP çerçevesinde "Aydınlık Güne Bakanlar" isimli proje ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Tekirdağ’a göç ile gelen ve çeşitli sebeple herhangi bir sosyal faaliyete katılma imkanı bulamayan çocuklar arasından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli okullardan tespit edilen 60 çocuğa yönelik ‘Spor Yap Sağlıklı Kal mottosuyla’ futbol kursu düzenlendi. Düzenlenen futbol kursu antrenmanında, polisler tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Ardından polisler ve çocuklar birlikte antrenman yaptı.