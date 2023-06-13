Polisler minikleri lunaparka götürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrenciler lunaparka götürüldü. Lunaparka giden çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek polislere teşekkür etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü “Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar” projesi kapsamında; Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerini lunaparka götürdü. Okullarının önünden öğretmenleri ile birlikte servis ile alınan çocuklar lunaparka götürüldü. Minikler, polis memurları ile birlikte uçak, atlı karınca, çarpışan arabaya binip doyasıya eğlendi. Lunaparka giden çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek polislere teşekkür etti.