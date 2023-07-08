Polisler sahillerde scooterla devriye geziyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Çevik Kuvvet birimleri, sahil bölgelerindeki yürüyüş yollarında yeni bir güvenlik önlemi olarak scooter adı verilen elektrik motorlu araçları kullanmaya başladı. Scooter’lu devriyeler, turizm sezonu boyunca sahil bölgelerinde polis birimlerinin etkinliklerini artırmayı ve hızlı müdahale imkanı sunmayı hedefliyor.

Çevik kuvvet, sahil bölgelerinde, yürüyüş yollarında scooterla devriye gezerek, halkın güvenliğini sağlama ve hızlı müdahale kabiliyetini artırma hedefini taşıyor. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevik Kuvvet Scooter Turizm Devriye Timi sahil bölgelerinde görev alacak. Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek olan bu elektrik motorlu araçlar, polis memurlarına hızlı bir şekilde sahil bölgesinde devriye imkanı sunuyor. Bu sayede, suç olaylarına veya acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale edilebilirken, sahil bölgesinde daha sıkı bir güvenlik sağlanması hedefleniyor.

Polis yetkilileri, scooterların kullanımının hem polis teşkilatının etkinliğini artıracağını hem de halkın güvenlik duygusunu pekiştireceğini belirtiyor. Ayrıca, scooterlar sayesinde polis memurlarının daha hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurabileceği ve gerektiğinde diğer ekiplerle koordineli bir şekilde çalışabileceği vurgulanıyor.

Polis çevik kuvvet birimlerinin sahil bölgelerinde scooterlarla devriye gezmeye başlaması, halk arasında da olumlu tepkiler alıyor. Vatandaşlar, polis teşkilatının daha yakın ve erişilebilir olmasının kendilerini güvende hissettirdiğini ifade ediyor.

Yeni uygulama çerçevesinde polis çevik kuvvet birimlerinin scooterlarla sahil bölgesinde devriye gezmesi, bölgedeki güvenlik önlemlerinin daha etkin ve geniş bir şekilde uygulanmasına yardımcı olacak. Aynı zamanda, vatandaşların huzur ve güven içinde zaman geçirebilecekleri sahil bölgeleri oluşturma amacını da taşıyan bu adım, güvenlik hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulmasına katkıda bulunacak.