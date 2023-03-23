Polislere 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi, evi arandığında 2 ölü çocuk bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken ‘Çocuklarımı cennete gönderdim’ diyen şahsın evinde inceleme yapılmasına karar verdi. Yapılan incelemede evin içinde biri 13, diğeri 10 yaşında iki çocuğun ölüsü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, M.R. isimli kişiyi durdu. M.R.’nin şüpheli hareketlerinin ardından “Çocuklarımı cennete gönderdim” demesi üzerine şüphesi daha da artan M.R.’nin evinde incelemeler yaptı. Esentepe Mahallesi’ndeki evde yapılan incelemede hareketsiz yatan 2 çocuğun görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince 13 yaşındaki Yağmur ve 10 yaşındaki Emre’nin hayatlarını kaybetmiş olduğu tespit edildi. M.R., gözaltına alınırken 2 çocuğun cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.