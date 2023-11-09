Polisten 'Asayiş, Trafik ve Huzur' Uygulaması

Balıkesir’de polis ekipleri 81 ekip ve 274 personel ile, il genelinde yaptıkları ’Asayiş, Trafik ve Huzur’ Uygulamasında bin 828 şahsı sorgularken, çeşitli suçlara karışan 12 şahsı gözaltına aldı. Uygulama esnasında uyuşturucu madde ve ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak;

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktaları olmak üzere Merkez ve dış İlçelerinde 81 ekip ve 274 personelin katılımı ile ili genelinde yapılan Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulamasında; bin 828 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlara karışan 12 şahıs gözaltına alındı. yapılan aramalarda; 9 adet sentetik ecza hap, 73 adet sentetik ecza hap, 0,78 gram metamfetamin ele geçirildi. Uygulamada 169 Umuma Açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal muhtelif yerler denetlendi ve kontrol edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda da; 846 araç denetlenmiş, 79 araç sürücüsüne toplam 207 bin 565 TL tutarında idari para cezası uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.