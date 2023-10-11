Polisten 2 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polisten 2 şahsa uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir’de polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince analiz çalışması ile tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 2 bin 795 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.