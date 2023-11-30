Polisten 2 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Karesi ve İvrindi ilçelerinde narkotik polis ekiplerinin 2 ayrı operasyonda 2 şahsa uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri operasyonlarda bin 357 sentetik hap ve 256 gram toz esrar ele geçirildi.
Balıkesir’in Karesi ve İvrindi ilçelerinde narkotik polis ekiplerinin 2 ayrı operasyonda 2 şahsa uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri operasyonlarda bin 357 sentetik hap ve 256 gram toz esrar ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri projeli çalışma dahilinde, Karesi ve İvrindi ilçelerinde 2 ayrı operasyonda; bin 357 adet sentetik hap, 256 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1 şahıs tutuklanırken, diğer şüpheli şahıs hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
Uyuşturucu madde satıcılığı yapanlar ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği açıklandı.