Polisten 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı

Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, polis ekiplerince 3 ayrı yerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 14 bin 985 sentetik ecza hapı, 986 extacy, 441 gram sentetik cannabinoid maddesi, 207 gram metamfetamin, 100 gram skunk, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.