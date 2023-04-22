Polisten bayram kazalarına broşürlü önlem

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetlemelerinde şeker dağıtıp bayramlarını kutladığı sürücülere trafik güvenliği konulu broşürler dağıttı.

Polis ekipleri, Atatürk silüeti mevkii ve Özbil Un önünde yaptıkları denetimlerde sürücüler için çeşitli uyarıların bulunduğu ‘Hayat kurtaran trafik kuralları’ broşürlerini bayram gezisine çıkan sürücülere dağıttı. Sürücülere bayram şekeri de ikram eden ekipler, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Bayram tatili için hareket halindeki sürücülere, içerisinde trafik kuralları ve uyarılar bulunan broşürleri dağıttıklarını, sürücülerin bu yöntemle trafik kazaları konusunda uyarıldıklarını söyleyen ekipler, sorumlu oldukları güzergâhlarda trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamayı kendilerine amaç edindiklerini vurguladılar.

Diğer taraftan, sürücüler de uyarılar ve şeker için ekiplere teşekkür ederek; kurallara uyacakları taahhüdünde bulundular.