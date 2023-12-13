Polisten delil eğitimi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince, İl Sağlık Müdürlüğü personeline adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi verildi.

Polisten delil eğitimi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince, İl Sağlık Müdürlüğü personeline "adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi" verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelince, İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2021 yılında imzalanan protokol çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde doktor, paramedik ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 27 sağlık personeline "adli vakalarda maddi delillere yaklaşım eğitimi" verildi.