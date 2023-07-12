Polisten eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Sakarya’da polis ekiplerince bir günde gerçekleştirilen 18 eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, ekiplerce bir günde gerçekleşen 18 eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan en az 6 en çok 19 yıl aranması olan 18 şüpheli yakalandı.