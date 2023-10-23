Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polisten iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda, 12 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ile bin 81 adet sentetik ecza yakalandı. Hususa ilişkin olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman