Polisten kaçan motosikletli çocuğa çarptı

Küçükçekmece’de, polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü sokakta oynayan çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Perşembe günü öğle saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü polis uygulamasından kaçtı. Arkasındaki yolcu ile kaçan sürücü İnönü Mahallesi’nde sokakta oyun oynayan çocuğa çarptı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla, ayağından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Trafik polis ekibi ise kaçan sürücüyü yakaladı. Polis, sürücü hakkında ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza keserken, motosikleti de bağladı. Karakola giderek ifade veren sürücü serbest bırakıldı.

Hastanede tedavi olan ve hayati tehlikesi olmayan çocuk ise taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Motosikletin kaçma anı ve çocuğa çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sürücünün polisten kaçtığını ileri süren görgü tanığı esnaf Levent Bulut, "Kaza bulunduğumuz alanda oldu, motosiklette iki genç vardı. Kazanın yerine geldiğinde çocuklar vardı. Motosikletli durmaya çalıştı ama çocuğa çarptı. Geçerken araca çarptı sonra çocuğa vurdu, gençlerin ikisi de düştü. O anda polis intikal etti ve ambulansa çocuğu aldı hastaneye götürdü. Motosikletli polisten kaçıyordu, herhalde ehliyeti yoktu" diye anlattı.