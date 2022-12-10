Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu çıktı

Bursa’da polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kısa süre sonra kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede otomobilde 542 gram metanfetamin ele geçilirdi.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Gelen ihbarı değerlendiren Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergahta gerekli tedbirler alındı. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan 10 FS 434 plakalı otomobil, yapılan ısrarlı takip sonucu çevre yolu üzerinde yakalandı. Sürücüsü H.D. gözaltına alınırken, yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca, yedi adet fişek ve sürücüsünün ekiplerden kaçarken yola attığı, 542 gram metanfetamin ele geçirildi.

Zanlı ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.