Polisten kaçan şüpheliler 4 otomobile çarparak durabildi

Bursa’da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Park halinde duran 4 araca çarparak duran şüpheli; polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Derya caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilin şüphelisi ekiplerden kaçmaya başladı. O sırada şüpheli ve polis ekiplerinin arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheli aracın kontrolünü kaybederek park halinde duran 4 araca çarptı. Direksiyonda bulunan B.A. yaya olarak kaçmaya çalışırken araçta bulunan T.Ş. ile D.İ.A. gözaltına alındı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli B.A. üzerindeki silahı bir evin bahçesine attıktan sonra uyuşturucu maddeleri yola dökerken yakalandı.

Şüpheliler karakola götürülürken; araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 11 adet çıkı halinde toplamda 55.90 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjöre basılı vasiyette 7.65 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ectasy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 810 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.