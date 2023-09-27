Polisten kaçan sürücünün taksisinden uyuşturucu çıktı

Pendik’te polisin durdurmak istediği ticari taksi sürücüsü, üç yolcuyla beraber kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından durdurulan taksiden 15,75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Pendik Sülüntepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Uygulama yapan ekiplerin ’dur’ ihtarına uymayan taksi sürücüsü M.D. isimli şahıs, içerisinde bulunan S.Ş., O.D. ve M.B. isimli yolcularla birlikte uygulama noktasından aracıyla kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından araç durduruldu. 4 şahsa yönelik yapılan sorgulamada toplam 45 adet çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda 2 parça halinde 15.75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şoföre 9 bin 800 TL ceza

Çalışmaların devamında taksi şoförüne, “Dur ihtarına uymamak” ve “Ters yönde araç sürme” maddesinden idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan cezai işlem uygulandı. Toplamda 9 bin 800 TL idari para cezası uygulanan araç sürücüsünün kullandığı ticari taksi, trafikten men edildi.

Konuyla ilgili yakalanan S.Ş., O.D., M.B. ve taksi sürücüsü M.D., “Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanma” suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.