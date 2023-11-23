Polisten kaçarken yere uyuşturucu attı, kıskıvrak yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinden kaçan ve 8 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şahıs, kıskıvrak yakalandı. Kaçarken yere uyuşturucu atan şahsın evde de uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Y.V. (37) adlı şahıs polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin GBT sorgusunda 8 ayrı suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Kaçarken de yere uyuşturucu madde attığı görülen şüphelinin ikametinde arama sonucunda 24 gram esrar maddesi, 0,5 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edildi.