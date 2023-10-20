Polisten öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Kocaeli’de polis ekiplerince ilkokul öğrencileri, özel bireyler ve sürücüler olmak üzere 774 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce 16-20 Ekim tarihleri arasında servis, taksi ve toplu taşıma sürücülerine yönelik "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi", Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde ise ilkokul öğrencileri ile özel vatandaşlara yönelik "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi. Trafik güvenliği hususunda bilinçli nesiller yetiştirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla, trafik kuralları, güvenli geçiş yolları, yaya önceliği konularında öğrencilere ve özel bireylere eğitim verildi. Güvenli sürücülük ve trafik kazalarının oluş nedenleri konularında ise 677 öğrenciye, 77 sürücüye ve 20 özel bireye olmak üzere toplam 774 kişiye bilgilendirildi. Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.